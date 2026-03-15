Под Ревдой ДТП с автовозом затруднило движение в сторону Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На 318 км автодороги М-12 вблизи Ревды временно затруднено движение в направлении Екатеринбурга из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, 51-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигавшийся в попутном направлении, столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом, которым управлял 38-летний мужчина. В момент аварии водитель большегруза выполнял поворот на прилегающую территорию.В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Травмы получили водитель, а также два пассажира, 24-летний мужчина и 39-летняя женщина. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося. Движение на участке временно организовано по одной полосе. Мероприятие для возрастной категории 18+