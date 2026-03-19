Риелторы и онлайн-площадки спорят о справедливости роста цен на размещение объявлений





— поясняют в компании Вознаграждение риелторских агентств определяется в процентах от стоимости сделки. С ростом стоимости квадратного метра растут и доходы риелторов,





— соглашается технический директор

«Самолет Плюс Крым» Александр Сухарев Повышение цен оправдано, когда оно идет вместе с ростом эффективности инструментов платформ. Если лиды лучше, конверсия выше, площадка предоставляет качественную аналитику и совершенствует сервисы, она вправе увеличивать тарифы,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Участники рынка недвижимости и крупнейшие классифайды обсуждают обоснованность очередного повышения тарифов на продвижение объектов на онлайн-платформах. Поводом для дискуссии стала жалоба в ФАС от Ассоциации агентств элитной недвижимости и Гильдии риэлторов Москвы на сервис ЦИАН, который к февралю дважды за 2026 год поднял цены на размещение объявлений, сообщает Лента.ру.Многие агенты, впрочем, называют рост тарифов закономерным. «Все в мире дорожает, и это нормально. Агентства недвижимости вынуждены поднимать цены из-за роста затрат на маркетинг, рабочие места, аренду и другие расходы. Уверен, что в такой же ситуации находятся и рекламные площадки», — отмечает генеральный директор агентства недвижимости ОГРК Тимур Баратов.Как напоминают в консалтинговой компании Kulik & Partners, доходы самих риелторов при этом растут автоматически.Тем не менее участники рынка сходятся в том, что любое повышение должно подкрепляться реальной отдачей. По словам директора агентства «Этажи» Яна Сахаровского из Киришей, увеличение тарифа оправдано лишь тогда, когда растёт конверсия в сделку и повышается качество лидов.Сами площадки объясняют индексацию ростом операционных затрат, инфляцией и увеличением налоговой нагрузки. Как уточняют представители «Авито», полученные средства идут на развитие механизмов защиты сделок, внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта и поддержание качества базы объявлений. По данным компании, за последние годы в защиту пользователей и сделок на платформе вложено более 15 миллиардов рублей.Директор агентства «Эксперт Недвижимость Крым» Руслан Юрявичюс при этом настаивает на гибком подходе к тарифам. «Рост цен — неизбежный процесс, который характерен для любой коммерческой деятельности. При этом важно, чтобы динамика была соразмерна рынку», — подчёркивает он.В «Авито» заявляют, что итоговая цена для партнёров может снижаться за счёт объёма размещений, выбранного тарифа или участия в программе скидок.«Сейчас обсуждается вариант индексации от 11 до 22 процентов в зависимости от географии и категории объекта. Конечно же, о финальном решении партнеры всегда узнают заранее, — делится представитель "Авито". — Если говорить об абсолютах, то согласно тестовым расчетам, в зависимости от размера компании, типа и региона объекта цена за размещение может варьироваться от 150 рублей».По оценке Дениса Гаджиева, основателя московского агентства МОД, ежемесячные расходы его компании на все онлайн-площадки составляют около 400 тысяч рублей. Основная доля — 250–280 тысяч — приходится на ЦИАН, ещё 50–80 тысяч уходит на «Домклик» и 50–60 тысяч — на «Авито.Недвижимость».При этом, как признают сами участники дискуссии, главным каналом привлечения клиентов по-прежнему остаётся сарафанное радио. Мероприятие для возрастной категории 18+