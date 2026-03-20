Возрастное ограничение 18+
Несовершеннолетний водитель катался по улицам Сухого Лога
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В дежурную часть полиции Сухого Лога поступило тревожное сообщение от бдительных граждан. Очевидцы сообщили, что по улицам города передвигается автомобиль, которым управляет несовершеннолетний.
Выехавший наряд дорожно-патрульной службы нашёл транспортное средство, о котором шла речь. За рулём действительно находился 17-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. В ходе разбирательства выяснилось, что подросток обменял принадлежащий ему питбайк на легковую машину. При этом родители несовершеннолетнего были осведомлены о состоявшейся сделке, однако никаких мер для того, чтобы не пустить сына за руль, не приняли.
В отношении несовершеннолетнего инспекторы составили административный материал по факту управления транспортным средством без прав. Также сотрудники полиции привлекли к ответственности и мать подростка. В отношении женщины составлен протокол за передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав. Кроме того, ей вменяется нарушение за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.
Все собранные материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Полиция проведёт профилактическую работу с семьёй, чтобы впредь не допускать подобных опасных ситуаций, как сообщают в областной Госавтоинспекции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию