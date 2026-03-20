Возрастное ограничение 18+

Несовершеннолетний водитель катался по улицам Сухого Лога

20.17 Пятница, 20 марта 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В дежурную часть полиции Сухого Лога поступило тревожное сообщение от бдительных граждан. Очевидцы сообщили, что по улицам города передвигается автомобиль, которым управляет несовершеннолетний.

Выехавший наряд дорожно-патрульной службы нашёл транспортное средство, о котором шла речь. За рулём действительно находился 17-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. В ходе разбирательства выяснилось, что подросток обменял принадлежащий ему питбайк на легковую машину. При этом родители несовершеннолетнего были осведомлены о состоявшейся сделке, однако никаких мер для того, чтобы не пустить сына за руль, не приняли.

В отношении несовершеннолетнего инспекторы составили административный материал по факту управления транспортным средством без прав. Также сотрудники полиции привлекли к ответственности и мать подростка. В отношении женщины составлен протокол за передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав. Кроме того, ей вменяется нарушение за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Все собранные материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Полиция проведёт профилактическую работу с семьёй, чтобы впредь не допускать подобных опасных ситуаций, как сообщают в областной Госавтоинспекции.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Берёзовском на пешеходном переходе автобус сбил 16-летнюю девушку
20 марта 2026
В Ирбитском районе водитель скончался после внезапного недомогания за рулем
15 марта 2026

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:46 В Екатеринбургском зоопарке поселилась молодая пара редких белоплечих орланов
21:21 В Доме Поклевских-Козелл научат мастерить «бажовскую» куклу-оберег
20:17 Несовершеннолетний водитель катался по улицам Сухого Лога
20:04 В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с ведущим актёром Коляда-театра
19:50 Водителей предупреждают о перекрытии движения на трассе М-5 под Екатеринбургом
19:30 Поступление вакцины от клещевого энцефалита в Свердловскую область ждут в конце апреля
17:53 Гололедица и ветер с порывами ожидаются в входные в Свердловской области
17:34 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» перевернулась Lada c двумя женщинами
15:58 Свердловские приставы объявили в розыск семилетнюю девочку и её отца
15:30 24 протокола стали итогом рейда екатеринбургской ГИБДД
15:18 Пять с половиной лет лишения свободы получил житель Каменска-Уральского за стрельбу по окнам
14:29 Студенты свердловских вузов и колледжей могут пройти практику в МТС
14:06 К лишению свободы приговорили подростка из села Мостовское за покушение на убийство соседки
13:40 В Екатеринбурге на три месяца закроют движение на улице Уральских рабочих
12:35 Екатеринбурженка доверилась «волонтёру» и стала участницей мошеннической схемы
12:17 В Сосьвинском округе школьник перевёл мошенникам 300 тысяч с карты мамы
11:47 Ревдинский городской суд отказал следствию в аресте директора УК из-за обрушившегося с крыши снега
11:01 Жителя Кировграда осудили за банки с порохом дома
10:40 В Берёзовском на пешеходном переходе автобус сбил 16-летнюю девушку
10:16 На участников постановочного конфликта в Екатеринбурге составили протоколы
09:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень после столкновения загорелись два авто
20:44 После сеанса фильма «Остров» екатеринбуржцы смогут задать вопросы Павлу Лунгину
19:50 К ремонтному депо Свердловск-Сортировочный появились «экологические» претензии
19:35 В Ельцин-центре напомнят о Егоре Гайдаре
19:07 Свердловская область получит более 130 новых автобусов для городов региона
18:39 «Милые кости» в Екатеринбурге поведают о древних секретах Урала
Все новости Свердловской области
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK