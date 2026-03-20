Несовершеннолетний водитель катался по улицам Сухого Лога

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В дежурную часть полиции Сухого Лога поступило тревожное сообщение от бдительных граждан. Очевидцы сообщили, что по улицам города передвигается автомобиль, которым управляет несовершеннолетний.Выехавший наряд дорожно-патрульной службы нашёл транспортное средство, о котором шла речь. За рулём действительно находился 17-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. В ходе разбирательства выяснилось, что подросток обменял принадлежащий ему питбайк на легковую машину. При этом родители несовершеннолетнего были осведомлены о состоявшейся сделке, однако никаких мер для того, чтобы не пустить сына за руль, не приняли.В отношении несовершеннолетнего инспекторы составили административный материал по факту управления транспортным средством без прав. Также сотрудники полиции привлекли к ответственности и мать подростка. В отношении женщины составлен протокол за передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав. Кроме того, ей вменяется нарушение за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.Все собранные материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Полиция проведёт профилактическую работу с семьёй, чтобы впредь не допускать подобных опасных ситуаций, как сообщают в областной Госавтоинспекции.