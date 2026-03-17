В Свердловской области сняли ограничения на вывоз сырого молока в 24 муниципалитетах

16.22 Суббота, 21 марта 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последнюю неделю ограничения на вывоз сырого молока отменили еще в девяти муниципалитетах. Таким образом, общее число территорий, где разрешен вывоз сырья за пределы региона, достигло 24.

Как сообщили в департаменте информационной политики, в хозяйствах завершена обязательная вакцинация скота, 100% животных прошли двухэтапную процедуру.

После введения временных ограничений предприятия Свердловской области увеличили объемы переработки молока. Заводы нарастили ежедневную переработку до 2112 тонн против прежних 1580 тонн, что соответствует росту на 33,67%. Одновременно федеральные торговые сети расширили представленность продукции местных производителей.

В департаменте информационной политики уточнили, что карантинные меры действуют только в одном муниципалитете, где с 11 феврля выявили единичный случай пастереллеза. Новых ограничений с этого времени не вводилось. Все перерабатывающие предприятия региона продолжают работу в штатном режиме, а ограничения распространяются исключительно на вывоз сырого молока для обеспечения санитарной безопасности.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге открыли регистрацию площадок и экскурсоводов на «Ночь музеев – 2026»
17 марта 2026
В Свердловской области ищут волонтёров для сбора голосов за объекты благоустройства
13 марта 2026
В Свердловской области заболеваемость простудами пошла на спад
17 марта 2026
Массовое ДТП на трассе в Нижнесергинском районе привело к ограничению движения
14 марта 2026

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
20:33 Жителям Свердловской области предложили оценить межнациональные отношения и неоязычество
19:23 Биатлонистки Свердловской области выиграли эстафету на чемпионате России
17:38 В Свердловской области за 2025 год снизилось число наркопреступлений и отравлений
16:22 В Свердловской области сняли ограничения на вывоз сырого молока в 24 муниципалитетах
14:46 Две деревни остались без автомобильного сообщения в Талицком округе
13:55 Проезд в трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма подорожал
12:34 В Свердловской области направят почти 2 млрд рублей на субсидии ЖКУ
11:41 Более половины уральцев тратят на услуги красоты до 5 тысяч рублей в месяц
11:34 Инспекторы ДПС помогли женщине с ребёнком выбраться из снежного плена под Камышловом
21:46 В Екатеринбургском зоопарке поселилась молодая пара редких белоплечих орланов
21:21 В Доме Поклевских-Козелл научат мастерить «бажовскую» куклу-оберег
20:17 Несовершеннолетний водитель катался по улицам Сухого Лога
20:04 В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с ведущим актёром Коляда-театра
19:50 Водителей предупреждают о перекрытии движения на трассе М-5 под Екатеринбургом
19:30 Поступление вакцины от клещевого энцефалита в Свердловскую область ждут в конце апреля
17:53 Гололедица и ветер с порывами ожидаются в входные в Свердловской области
17:34 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» перевернулась Lada c двумя женщинами
15:58 Свердловские приставы объявили в розыск семилетнюю девочку и её отца
15:30 24 протокола стали итогом рейда екатеринбургской ГИБДД
15:18 Пять с половиной лет лишения свободы получил житель Каменска-Уральского за стрельбу по окнам
14:29 Студенты свердловских вузов и колледжей могут пройти практику в МТС
14:06 К лишению свободы приговорили подростка из села Мостовское за покушение на убийство соседки
13:40 В Екатеринбурге на три месяца закроют движение на улице Уральских рабочих
12:35 Екатеринбурженка доверилась «волонтёру» и стала участницей мошеннической схемы
12:17 В Сосьвинском округе школьник перевёл мошенникам 300 тысяч с карты мамы
11:47 Ревдинский городской суд отказал следствию в аресте директора УК из-за обрушившегося с крыши снега
Все новости Свердловской области
20:33 Жителям Свердловской области предложили оценить межнациональные отношения и неоязычество
19:23 Биатлонистки Свердловской области выиграли эстафету на чемпионате России
17:38 В Свердловской области за 2025 год снизилось число наркопреступлений и отравлений
16:22 В Свердловской области сняли ограничения на вывоз сырого молока в 24 муниципалитетах
14:46 Две деревни остались без автомобильного сообщения в Талицком округе
13:55 Проезд в трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма подорожал
12:34 В Свердловской области направят почти 2 млрд рублей на субсидии ЖКУ
11:41 Более половины уральцев тратят на услуги красоты до 5 тысяч рублей в месяц
11:34 Инспекторы ДПС помогли женщине с ребёнком выбраться из снежного плена под Камышловом
21:46 В Екатеринбургском зоопарке поселилась молодая пара редких белоплечих орланов
21:21 В Доме Поклевских-Козелл научат мастерить «бажовскую» куклу-оберег
20:17 Несовершеннолетний водитель катался по улицам Сухого Лога
20:04 В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с ведущим актёром Коляда-театра
19:50 Водителей предупреждают о перекрытии движения на трассе М-5 под Екатеринбургом
19:30 Поступление вакцины от клещевого энцефалита в Свердловскую область ждут в конце апреля
17:53 Гололедица и ветер с порывами ожидаются в входные в Свердловской области
17:34 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» перевернулась Lada c двумя женщинами
15:58 Свердловские приставы объявили в розыск семилетнюю девочку и её отца
15:30 24 протокола стали итогом рейда екатеринбургской ГИБДД
15:18 Пять с половиной лет лишения свободы получил житель Каменска-Уральского за стрельбу по окнам
14:29 Студенты свердловских вузов и колледжей могут пройти практику в МТС
14:06 К лишению свободы приговорили подростка из села Мостовское за покушение на убийство соседки
13:40 В Екатеринбурге на три месяца закроют движение на улице Уральских рабочих
12:35 Екатеринбурженка доверилась «волонтёру» и стала участницей мошеннической схемы
12:17 В Сосьвинском округе школьник перевёл мошенникам 300 тысяч с карты мамы
11:47 Ревдинский городской суд отказал следствию в аресте директора УК из-за обрушившегося с крыши снега
Все новости
