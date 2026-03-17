Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области сняли ограничения на вывоз сырого молока в 24 муниципалитетах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последнюю неделю ограничения на вывоз сырого молока отменили еще в девяти муниципалитетах. Таким образом, общее число территорий, где разрешен вывоз сырья за пределы региона, достигло 24.
Как сообщили в департаменте информационной политики, в хозяйствах завершена обязательная вакцинация скота, 100% животных прошли двухэтапную процедуру.
После введения временных ограничений предприятия Свердловской области увеличили объемы переработки молока. Заводы нарастили ежедневную переработку до 2112 тонн против прежних 1580 тонн, что соответствует росту на 33,67%. Одновременно федеральные торговые сети расширили представленность продукции местных производителей.
В департаменте информационной политики уточнили, что карантинные меры действуют только в одном муниципалитете, где с 11 феврля выявили единичный случай пастереллеза. Новых ограничений с этого времени не вводилось. Все перерабатывающие предприятия региона продолжают работу в штатном режиме, а ограничения распространяются исключительно на вывоз сырого молока для обеспечения санитарной безопасности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию