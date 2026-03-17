В Свердловской области сняли ограничения на вывоз сырого молока в 24 муниципалитетах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последнюю неделю ограничения на вывоз сырого молока отменили еще в девяти муниципалитетах. Таким образом, общее число территорий, где разрешен вывоз сырья за пределы региона, достигло 24.Как сообщили в департаменте информационной политики, в хозяйствах завершена обязательная вакцинация скота, 100% животных прошли двухэтапную процедуру.После введения временных ограничений предприятия Свердловской области увеличили объемы переработки молока. Заводы нарастили ежедневную переработку до 2112 тонн против прежних 1580 тонн, что соответствует росту на 33,67%. Одновременно федеральные торговые сети расширили представленность продукции местных производителей.В департаменте информационной политики уточнили, что карантинные меры действуют только в одном муниципалитете, где с 11 феврля выявили единичный случай пастереллеза. Новых ограничений с этого времени не вводилось. Все перерабатывающие предприятия региона продолжают работу в штатном режиме, а ограничения распространяются исключительно на вывоз сырого молока для обеспечения санитарной безопасности. Мероприятие для возрастной категории 18+