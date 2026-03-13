Следком сообщил о новых задержаниях по делу об убийстве москвички футболистом из «Урала-2»
Скриншот из видео: Следком
Следственные органы продолжают расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе Москвы. Как сообщили в Следкоме, в рамках дела задержаны ещё двое подозреваемых.
По данным следствия, на территории Московской области были установлены и задержаны молодые люди 2005 и 2007 годов рождения. Следком уточняет, что они выполняли роль «курьеров» и передавали часть имущества, похищенного из квартиры на Строгинском бульваре, другим участникам преступной схемы.
Ранее по делу был арестован 20-летний футболист «Урала-2» Даниил Секач. На допросе он сообщил, что более месяца действовал по указаниям телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили его участвовать в якобы «оперативном мероприятии».
Следствие установило, что Секач пришёл в квартиру, где находилась 16-летняя дочь хозяйки, также введённая в заблуждение. Когда в жильё вошла мать девушки, она попыталась вмешаться, однако была убита.
Кроме того, Секачу предъявлено дополнительное обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 УК. В ведомстве сообщили, что по указанию мошенников он принуждал дочь убитой к действиям сексуального характера.
СК также сообщил о задержании 22-летней москвички Софии Никольской, которую считают соучастницей преступления. По версии следствия, она приобрела и принесла в квартиру инструмент, с помощью которого был вскрыт сейф, а затем передала похищенные деньги и драгоценности другому курьеру.
Житель Туринска обвинён в убийстве подростка в 2006 году
19 марта 2026
19 марта 2026