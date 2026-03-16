В екатеринбургском центральном парке утилизировали кормушки для птиц
Фото: Парк Маяковского
В парке Маяковского обратили внимание на кормушки для птиц, прикреплённые к деревьям с помощью саморезов и цепей. Как сообщили в пресс-службе парка, такие способы крепления могут повредить кору деревьев.
Посетителей просят бережнее относиться к природной среде и отказаться от использования гвоздей и других крепежей, которые травмируют деревья. Также в парке рекомендуют не изготавливать кормушки из пластика и картона.
В пресс-службе парка уточнили, что предпочтение стоит отдавать деревянным конструкциям. Они должны быть лёгкими, аккуратными и не создавать дополнительной нагрузки на ветви. Важно, чтобы кормушки органично вписывались в окружающий ландшафт.
Небезопасные или неподходящие конструкции сотрудники парка будут демонтировать и утилизировать, подчеркнули в пресс-службе.
Посетителей просят бережнее относиться к природной среде и отказаться от использования гвоздей и других крепежей, которые травмируют деревья. Также в парке рекомендуют не изготавливать кормушки из пластика и картона.
В пресс-службе парка уточнили, что предпочтение стоит отдавать деревянным конструкциям. Они должны быть лёгкими, аккуратными и не создавать дополнительной нагрузки на ветви. Важно, чтобы кормушки органично вписывались в окружающий ландшафт.
Небезопасные или неподходящие конструкции сотрудники парка будут демонтировать и утилизировать, подчеркнули в пресс-службе. Мероприятие для возрастной категории 18+
