В екатеринбургском центральном парке утилизировали кормушки для птиц

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В парке Маяковского обратили внимание на кормушки для птиц, прикреплённые к деревьям с помощью саморезов и цепей. Как сообщили в пресс-службе парка, такие способы крепления могут повредить кору деревьев.Посетителей просят бережнее относиться к природной среде и отказаться от использования гвоздей и других крепежей, которые травмируют деревья. Также в парке рекомендуют не изготавливать кормушки из пластика и картона.В пресс-службе парка уточнили, что предпочтение стоит отдавать деревянным конструкциям. Они должны быть лёгкими, аккуратными и не создавать дополнительной нагрузки на ветви. Важно, чтобы кормушки органично вписывались в окружающий ландшафт.Небезопасные или неподходящие конструкции сотрудники парка будут демонтировать и утилизировать, подчеркнули в пресс-службе. Мероприятие для возрастной категории 18+