Главный тренер ФК «Урал» Дмитрий Парфёнов заявил об отставке

19:38 | 19.07.2020

Фото: ФК «Урал»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов после проигрыша в матче 1/2 финала Кубка России с «Химками» заявил, что подал в отставку.



«Провалили игру. Есть решение. Покидаю команду. Спасибо руководству и игрокам, каждому. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Матч ТВ».



Дмитрий Парфёнов возглавлял екатеринбургский клуб с мая 2018 года. Вместе с командой он дошёл до финала Кубка России-2018/19, где в Самаре уступил «Локомотиву».



Напомним, 19 июля в Екатеринбурге состоялся полуфинальный матч Кубка России с участием «Урала» и «Химок». Хозяева поля потерпели поражение со счётом 1:3. Таким образом, «Химки» прошли в финал Кубка России, который состоится 25 июля в столице Урала. Во втором полуфинале сыграют «Зенит» и «Спартак».



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»