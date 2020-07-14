В Екатеринбурге погиб разнорабочий

15:05 | 15.07.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге на строительной площадке на Уралмаше произошло ЧП – разнорабочий сорвался с третьего этажа и разбился. Об этом сообщает пресс-служб СУ СКР по Свердловской области.



Трагедия произошла 13 июля. Мужчина 1963 года рождения проводил проливку стяжки на третьем этаже строящегося здания. В результате падения пострадавший скончался на месте.



Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).



На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства гибели разнорабочего. В том числе проверяется документация по обеспечению правил охраны труда на строящемся объекте.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»