На Среднем Урале от коронавируса умерли еще 6 человек

12:52 | 13.07.2020

Фото: belnovosti.ru

На Среднем Урале зафиксировали еще шесть случаев смерти больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе от COVID-19 скончались 163 человека.



Сегодня также стало известно о 218 новых случаях заражения коронавирусом в Свердловской области. Общее количество зараженных – 16 127.



Состояние 202 госпитализированного оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 79 – на аппаратах ИВЛ. 985 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»