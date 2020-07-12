В проектном институте УГМК создали лабораторию по испытанию цемента

11:59 | 13.07.2020

В научно-исследовательском и проектном институте «Уралмеханобр», входящем в состав УГМК, создали лабораторию по испытанию цемента. Подразделение научной части института осуществляет анализ строительного материала и оценивает продукцию поставщиков с точки зрения соответствия фактических характеристик сырья тем показателям, которые прописаны в техническом паспорте.



«От правильности выбора сырья будут напрямую зависеть эксплуатационные характеристики объекта. Сегодня на рынке можно встретить большое разнообразие как производителей, так и сортов цемента. Чтобы определить, какой из видов наиболее эффективно использовать в производстве, необходимо проведение лабораторных испытаний. Наша задача – предоставить заказчику исчерпывающую информацию по данному виду цемента, имеющую доказательную базу», – рассказывает начальник отдела горной науки Юрий Дик.



Испытательная лаборатория «Уралмеханобра» имеет заключение о состоянии измерений в лаборатории ФБУ «УРАЛТЕСТ», позволяющее проводить измерения цемента с выдачей заключений о соответствии сырья требованиям ГОСТ.



В рабочем процессе инженеры лаборатории используют широкий спектр инструментальных методов исследования, проводимых на высокотехнологическом оборудовании с применением программного обеспечения.



Исследованию подлежат основные свойства цемента, совокупность которых гарантирует качественный строительный материал. В частности, в лаборатории оцениваются такие параметры цемента, как сроки схватывания, предел прочности при сжатии и изгибе, нормальная густота теста.



На испытания всех параметров строительного материала уходит порядка одного месяца. После чего заказчику выдается заключение о соответствии или несоответствии требованиям ГОСТ данного продукта с указанием действительных технических характеристик.

© «Вечерние ведомости»