В Екатеринбурге вновь обсудили реконструкцию парка XXII Партсъезда

22:07 | 8.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Горадминистрация уральской столицы снова провела встречу с общественниками, на которой обсудила реконструкцию парка имени XXII Партсъезда.



Концепцией реконструкции парка решено считать максимальное сохранение и увеличение зеленого массива. На предыдущих встречах общественники с представителями администрации обсудили оптимальное размещение световых точек.



«Сад камней» в проекте по-прежнему остается. Он будет обустроен из материалов, которыми богат Урал.



«Часть горожан были недовольны проектом беседки. Местные жители посчитали, что она будет находиться слишком близко к домам и доставит неудобства из-за шума. Проектировщики приняли это во внимание и беседку перенесли в другою зону. Любители спорта предложили вдоль беговой дорожки по переулку Пестеревскому высадить дополнительный ряд кустарника, который в качестве живой изгороди будет защищать спортивный объект от пыли и грязи с проезжей части. С этим предложением проектировщик также согласился и дополнительные кустарники были включены в проект», - добавила председатель Комитета благоустройства Тамара Благодаткова.



Отметим, что вместо амфитеатра в парке сделают небольшую площадку для тихого отдыха. Никаких изменений в соотношение зеленых насаждений и объектов благоустройства внесено не будет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»