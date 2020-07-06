В Екатеринбург из Киргизии прилетели 144 россиянина

13:34 | 7.07.2020

Фото: ТАСС

В аэропорт Кольцово прибыл самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Бишкек-Екатеринбург. В столицу Урала доставили 144 пассажира.



97 из прилетевших были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19.



Остальные при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»