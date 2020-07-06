Новости дня
11:09 | 7.07.2020
РПЦ и опальный схимонах Сергий перешли на общение через Интернет
Накануне вечером глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Telegram-канале прокомментировал ответ схимонаха Сергия митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.
«Примечательно, что ответ на открытое письмо митрополита Кирилла отец Сергий не решился прочесть сам, но это сделал его „пресс-секретарь“. Да, такой текст схимнику совсем уж стыдно было бы зачитывать… Странно и дико, когда схимник, который должен каяться и молиться, ежедневно выдает „обличительные проповеди“ о других, о себе при этом говоря, что он уже покаялся. Христианские подвижники вели себя совсем иначе. Например, преподобный Сисой Великий (+429 г.) перед смертью вопрошал: „Поистине не знаю о себе, положил ли я начало покаянию?“ Все же очень надеюсь, что не сам отец Сергий писал ответ митрополиту Кириллу»,— написал Легойда.
Напомним, ранее митрополит Кирилл в открытом письме, размещённом на сайте епархии, фактически обвинил Сергия во лжи, тщеславии, трансляции шизофренического бреда и отказал ему в шансе сохранить за собой монашеский статус. Полный текст письма «Вечерние ведомости» публиковали вчера.
Вчера же, опальный схимонах Сергий (Николай Романов) ответил на открытое письмо митрополита. Ответ экс-священника, зачитал на Youtube его последователь Всеволод Могучев.
В ответе Сергий назвал митрополита «экуменистом и еретиком», который предал Бога из-за «страха потерять кафедру и сытую жизнь».
«Бог — это Слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла», — заявил схимонах, обвинив оппонента в расколе в православной среде, закрытии храмов и призвал митрополита покаяться.
«Жду от Вас покаяния», — подчеркнул он.
© «Вечерние ведомости»
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