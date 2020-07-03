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09:07 | 4.07.2020

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Реже открыли центральный городской парк

В Реже ко Дню города после реконструкции открыли городской парк «Центральный». Работы на объекте продлились менее четырёх месяцев. На обновление парка было потрачено более 18 млн рублей.

Как сообщает департамент иформполитики Свердловской области, реконструкция парка проводилась в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Территорию парка расчистили от ветхих деревьев и высадили многолетние цветники и декоративные кустарники. Также установили современное освещение, урны, скамейки и игровое оборудование.

С учётом пожеланий горожан парк разбили на четыре тематических сектора, каждый из которых отражает исторические этапы становления Режа. Один из секторов посвящён развитию горнозаводского дела (на этом участке установлен в барельефе портрет основателя местного завода Саввы Яковлева). Другой сектор посвящён периоду Советской эпохи, третий – предназначен для проведения общественных мероприятий, четвёртый – детская игровая площадка, посвящённая прототипу героя сказов писателя Павла Бажова Даниле Звереву.

В центре парка установлен полутораметровый глобус, на котором изображена территория Российской Федерации, и обозначен город Реж.

Отмечается, что в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2020 году в 48 муниципалитетах Свердловской области планируется благоустроить 47 дворов и 54 общественных территории на сумму 1,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день, помимо Центрального парка в Реже, работы полностью завершены ещё на семи объектах в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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