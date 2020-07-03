Новости дня
09:07 | 4.07.2020
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
В Реже открыли центральный городской парк
Как сообщает департамент иформполитики Свердловской области, реконструкция парка проводилась в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Территорию парка расчистили от ветхих деревьев и высадили многолетние цветники и декоративные кустарники. Также установили современное освещение, урны, скамейки и игровое оборудование.
С учётом пожеланий горожан парк разбили на четыре тематических сектора, каждый из которых отражает исторические этапы становления Режа. Один из секторов посвящён развитию горнозаводского дела (на этом участке установлен в барельефе портрет основателя местного завода Саввы Яковлева). Другой сектор посвящён периоду Советской эпохи, третий – предназначен для проведения общественных мероприятий, четвёртый – детская игровая площадка, посвящённая прототипу героя сказов писателя Павла Бажова Даниле Звереву.
В центре парка установлен полутораметровый глобус, на котором изображена территория Российской Федерации, и обозначен город Реж.
Отмечается, что в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2020 году в 48 муниципалитетах Свердловской области планируется благоустроить 47 дворов и 54 общественных территории на сумму 1,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день, помимо Центрального парка в Реже, работы полностью завершены ещё на семи объектах в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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