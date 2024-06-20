Япония наложила санкции на «Уралвагонзавод» и «Уралтрансмаш»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Министерство иностранных дел Японии объявило о введении нового пакета санкций, касающихся ряда российских предприятий и их руководителей.Там также оказался генеральный директор концерна «Уралвагонзавода» Александра Потапова и предприятие «Уралтрансмаш», базирующееся в Свердловской области. Список появился на официальном сайте МИДа Японии.Согласно опубликованному на официальном сайте МИД Японии списку, новые санкции затрагивают 11 физических лиц и 53 организации. Среди них 42 российские компании и 11 организаций из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и Казахстана обвиняются в содействии России в обходе ранее введенных ограничений.