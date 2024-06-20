Возрастное ограничение 18+
Япония наложила санкции на «Уралвагонзавод» и «Уралтрансмаш»
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Министерство иностранных дел Японии объявило о введении нового пакета санкций, касающихся ряда российских предприятий и их руководителей.
Там также оказался генеральный директор концерна «Уралвагонзавода» Александра Потапова и предприятие «Уралтрансмаш», базирующееся в Свердловской области. Список появился на официальном сайте МИДа Японии.
Согласно опубликованному на официальном сайте МИД Японии списку, новые санкции затрагивают 11 физических лиц и 53 организации. Среди них 42 российские компании и 11 организаций из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и Казахстана обвиняются в содействии России в обходе ранее введенных ограничений.
Там также оказался генеральный директор концерна «Уралвагонзавода» Александра Потапова и предприятие «Уралтрансмаш», базирующееся в Свердловской области. Список появился на официальном сайте МИДа Японии.
Согласно опубликованному на официальном сайте МИД Японии списку, новые санкции затрагивают 11 физических лиц и 53 организации. Среди них 42 российские компании и 11 организаций из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и Казахстана обвиняются в содействии России в обходе ранее введенных ограничений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» стартует в Екатеринбурге без участия иностранных театров
15 июня 2024
15 июня 2024
В Екатеринбурге все три кикшеринговые компании подписали соглашения об ограничениях для электросамокатов
21 июня 2024
21 июня 2024