В Екатеринбурге провели рейд в миграционном центре

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Рано утром, 22 июня, в Екатеринбурге состоялся рейд, проведенная военными следователями совместно с сотрудниками военного комиссариата Кировского района, полицией и ФСБ. Целью рейда стал миграционный центр, расположенный по адресу Сулимова, 46.По информации URA.RU со ссылкой на пресс-службу Военного следственного управления СКР по ЦВО, в ходе операции были вручены повестки 20 гражданам, ранее получившим российское гражданство, но проигнорировавшим обязательную постановку на воинский учет. Мужчины были доставлены в военный комиссариат для оформления необходимых документов.Кроме того, в результате рейда было задержано 11 человек за нарушение миграционного законодательства.С начала проведения подобных рейдов на воинский учет было поставлено более 2000 граждан РФ, из которых 200 уже проходят службу в рядах Вооруженных Сил РФ.