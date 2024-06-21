В Екатеринбурге зооспасатели помогли собаке, которая застряла в колодце





— рассказали в сообществе ВК «ЗооСпас в Екатеринбурге» Утром телефоны начали разрываться от звонков с разных номеров именно в тот момент, когда обстоятельства не позволяли ответить на них. Причина волнения была вскоре выяснена: на перекрестке улицы Московской и Рижского переулка обнаружили собаку в колодце,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ранним утром 21 июня, вблизи перекрестка улицы Московской и Рижского переулка, была обнаружена собака, оказавшаяся в техническом колодце.Несколько волонтеров из «ЗооСпаса», с которыми связались неравнодушные граждане, собрались, чтобы помочь собаке. После успешного спасения животное убежало.