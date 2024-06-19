Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме пожарные спасли 15 человек, в том числе восемь детей
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Ночью, 22 июня, в Верхней Пышме на шестом этаже в одной из квартир на Успенском проспекте вспыхнул пожар площадью 30 квадратных метров.
Информация о пожаре стала известна в 00:03. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались по лестничным маршам 20 человек, из них 4 ребенка. Еще 15 человек, в том числе восемь детей, пришлось выводить из здания с помощью спасательных устройств.
Информация о пожаре стала известна в 00:03. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались по лестничным маршам 20 человек, из них 4 ребенка. Еще 15 человек, в том числе восемь детей, пришлось выводить из здания с помощью спасательных устройств.
В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 19 человек личного состава. В 00:16 (мест) огонь локализован, в 00:33 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:17 (мест),
— сообщили в пресс-службе
ГУ МЧС России по Свердловской области
ГУ МЧС России по Свердловской области
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пожар площадью 675 «квадратов» произошёл в Асбесте
19 июня 2024
19 июня 2024
Три человека погибли в пожаре под Первоуральском
14 июня 2024
14 июня 2024