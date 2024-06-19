В Верхней Пышме пожарные спасли 15 человек, в том числе восемь детей





— сообщили в пресс-службе

ГУ МЧС России по Свердловской области В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 19 человек личного состава. В 00:16 (мест) огонь локализован, в 00:33 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:17 (мест),

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ночью, 22 июня, в Верхней Пышме на шестом этаже в одной из квартир на Успенском проспекте вспыхнул пожар площадью 30 квадратных метров.Информация о пожаре стала известна в 00:03. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались по лестничным маршам 20 человек, из них 4 ребенка. Еще 15 человек, в том числе восемь детей, пришлось выводить из здания с помощью спасательных устройств.