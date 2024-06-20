Один из ресторанов Екатеринбурга вынужден изменить формат работы из-за реконструкции цирка





— делится команда «Grazie Ragazzi» на сайте

Уважаемые посетители! Несмотря на наши усилия, масштабные работы по реконструкции мешают нам предоставлять привычный уровень комфорта и вносить итальянские нотки в повседневность,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Паста-бар «Grazie Ragazzi» вынужден изменить свой привычный формат работы. Причиной стала обширная реконструкция цирка и прилегающей набережной, из-за чего заведение не сможет функционировать в обычном режиме.В ближайшее время заведение переориентируется на работу в формате dark kitchen, сосредоточившись исключительно на доставке блюд. Возобновление полноценной работы паста-бара запланировано на 2025 год, после завершения строительных работ на набережной.