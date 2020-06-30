В РФ коронавирусом заражены более 650 тысяч человек

12:58 | 1.07.2020

Фото: РИА Новости

По состоянию на утро 1 июля, в России зарегистрированы 6556 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных достигло 654 405 человек.



Больше всего заболевших в Москве (+611 человек за сутки), Московской области (+306), Санкт-Петербурге (+262), Ханты-Мансийском автономном округе (+261), Свердловской (+256), Иркутской (+248) и Нижегородской (+228) областях.



За минувшие сутки умерли еще 216 пациентов с COVID-19. С начала распространения инфекции в России всего умерли 9 536 человек.



Выздоровели в общей сложности 422 931 человек, в том числе 10 281 человек выписаны из больниц за последние сутки.



В стране проведены свыше 19,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 289,7 тысячи тестов за последние сутки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»