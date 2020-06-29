На Среднем Урале за ночь сгорели три автомобиля

Минувшей ночью в трех городах Свердловской области сгорели три автомобиля. Возгорания произошли в Екатеринбурге, Шалинском и Сысертском ГО.Как рассказали в пресс-службе МЧС, в столице Урала на улице Репина огонь повредил моторный отсек автомобиля «Daewoo Nexia». Сообщение о возгорании поступило в 01:17. В тушении пожара были задействованы восемь спасателей, которые справились с огнем в течение двух минут.Второй пожар произошел в селе Кашино Сысертского ГО. На улице Первомайская загорелся автомобиль «Audi». В результате пожара повредился моторный отсек и салон машины, а также кровля гаража. Сообщение о возгорании поступило в 02:12. Открытое горение ликвидировали в 02:28.Еще один автомобиль загорелся в деревне Гора Шалинского ГО. На площади шести квадратных метров сгорел «ВАЗ 2106». Прибывшие спасатели потушили пожар в течение двух минут.