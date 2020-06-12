В Екатеринбурге коронавирусом заразились более 5,9 тысяч человек

12:58 | 13.06.2020

Фото: rbc.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 166 новых случаев коронавируса. Всего в уральской столице зарегистрировано 5909 случаев заражения Covid-19.



За минувшие сутки в регионе зафиксировано 245 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 109 человек, скончались - два человека.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 9071 человек. По выздоровлению выписаны 4021 человек, скончались 50 человека.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»