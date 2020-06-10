В Североуральске оштрафовали свердловчанина, пытавшегося избежать службы в армии

20:46 | 10.06.2020

Фото: krasnodar.bezformata.com

В Североуральске вступил в законную силу приговор в отношении молодого человека, пытавшегося уклониться от прохождения военной службы, об этом рассказали в СУ СКУ по Свердловской области.



Свердловчанин подлежал призыву в апреле-июле 2019 года. Права на получение отсрочки или освобождения от службы у него не было. Поэтому молодой человек переехал в другой дом, чтобы избежать вручения повесток под личную роспись. На новом месте жительства он не встал на воинский учет, а в свой «родной» военкомат так и не явился.



В результате молодого человека признали виновным в уклонении от прохождения военной службы. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»