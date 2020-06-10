Дмитрий Ионин предложил наложить мораторий на экспорт леса-кругляка

20:16 | 10.06.2020

Депутат Государственной думы РФ от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин предложил наложить полный мораторий на экспорт леса-кругляка, тем самым стимулируя внутреннюю переработку. Соответствующий законопроект он с коллегами по фракции внес в Госдуму еще в феврале 2019 года, но его рассмотрение до сих пор откладывается.



«Вывоз необработанной древесины заграницу, в первую очередь в Китай и Финляндию - настоящее бедствие. Для сравнения, в том же Китае вырубать лес запрещено. Но это не помешало за последние 10 лет построить там 12 новых предприятий по глубокой переработке древесины. Ресурсной базой которых стал исключительно российский лес», – рассказал Дмитрий Ионин.



Кроме этого, как отметил депутат, существует проблема в виде неэффективности электронной системы «Лес-ЕГАИС», которая создана для оборота учета древесины.



«Созданная в 2014 году система учета древесины не работает, так как в ней отсутствуют сведения о транспортировке древесины. Необходимо добавить в систему транспортную составляющую, чтобы осуществлять контроль за передвижением древесины от лесосеки до места потребления», – добавил Дмитрий Ионин.



Парламентарий также напомнил, что год назад Минприроды РФ выступило с инициативой закрыть границу с Китаем для торговли лесом, но результат все тот же – в Китай массово продается «левый» лес, вырубка и вывоз которого является существенной подпиткой для криминальных группировок.



«Показательный пример этнических группировок у нас в Алапаевском районе и в Махнево (Свердловская область), наживающихся на полулегальных и нелегальных лесных схемах при бездействии власти и правоохранительных органов . Это не голословный вывод, а опыт многочисленных отписок на депутатские запросы по незаконным рубкам на этой территории», – отметил народный избранник.



По его мнению, для решения проблемы требуется политическая воля, силовая зачистка отрасли и создание отдельного ответственного Министерства лесных ресурсов. Дмитрий Ионин также предложил возвратить полномочия по лесной политике на федеральный уровень и возродить институт лесничих, которых необходимо приравнять по статусу к госслужащим.



К таким инициативам депутата натолкнул отчет Счетной палаты РФ, в которых опубликованы итоги проверки эффективности расходования средств на лесоустройство. Установлено, что более 84% лесного фонда России не имеют отражения в государственных базах учёта лесных ресурсов. Проще говоря, в стране «потерялись» данные на 967 млн. гектар леса из 1,145 млрд Га. В абсолютных цифрах, вырубка и продажа (без переработки) такого количества леса эквивалента сумме в 10 триллионов рублей.



– Это создает все условия, чтобы "ловить рыбку в мутной воде", - считает Дмитрий Ионин.

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