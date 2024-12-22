Шесть человек пострадали при пожарах за прошедшие сутки в Свердловской области





– рассказали огнеборцы. «Огнеборцами спасены 12 человек. Пострадали в результате пожаров 6 человек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки спасатели из свердловского управления МЧС выезжали на тушение 23 пожаров. Из них половина произошли в жилом секторе.Один из пожаров произошёл в девятиэтажном общежитии в Екатеринбурге, где загорелось домашнее имущество на седьмом этаже. В результате происшествия пострадали двое.Другой пожар пострадавшими произошёл в Нижнем Салде в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. В результате этого пожара пострадали четыре человек, трое из которых дети.В обоих случаях причиной пожара оказался аварийный режим работы электрооборудования.