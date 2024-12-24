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Уральская таможня на новогодние каникулы ушла частично
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Об особом графике работы в первую неделю 2025 года предупредило Уральское таможенное управление. Многие таможенные посты функционировать не будут вовсе, но есть и те, которые праздники «проигнорируют».
По-прежнему в круглосуточном режиме будет работать Верхнесалдинский таможенный пост. Круглосуточно, без выходных будет функционировать и таможенный пост пассажирского отделения аэропорта Кольцово. Таможенники грузового аэропорта Кольцово тоже работают, несмотря на праздники: с 8 утра до 8 вечера. Такие же часы работы и у Уральской электронной таможни.
В Екатеринбурге не прекратят работать таможенные посты Верх-Исетский и Октябрьский. Все остальные таможенные пункты отдыхают по 8 января включительно.
Более подробное расписание работы (и отдыха) уральских таможенников можно увидеть на сайте Уральского таможенного управления.
По-прежнему в круглосуточном режиме будет работать Верхнесалдинский таможенный пост. Круглосуточно, без выходных будет функционировать и таможенный пост пассажирского отделения аэропорта Кольцово. Таможенники грузового аэропорта Кольцово тоже работают, несмотря на праздники: с 8 утра до 8 вечера. Такие же часы работы и у Уральской электронной таможни.
В Екатеринбурге не прекратят работать таможенные посты Верх-Исетский и Октябрьский. Все остальные таможенные пункты отдыхают по 8 января включительно.
Более подробное расписание работы (и отдыха) уральских таможенников можно увидеть на сайте Уральского таможенного управления.
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