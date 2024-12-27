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«Курара» проведет онлайн-концерт для донатеров первого января
Фото: Георгий Краснов / Вечерние ведомости
Уже ставшей традицией первоянварский концерт екатеринбургскоо группы «Курара» пройдет в этом году онлайн. А вместо покупки билетов, чтобы попасть на концерт, нужно задонатить.
Сам концерт начнется в 20.00 по екатеринбургскому времени (это 18.00 по мск), он будет акустическим и будет транслироваться в социальной сети ВКонтакте. Кроме концерта, будет ещё и праздничный стрим и другие активности. Все подробности о том, как попасть на шоу онлайн на официальной странице группы.
Сообщается, что донатеры получат доступ к эксклюзивному контенту и смогут взаимодействовать с артистами во время трансляции, что сделает этот вечер особенным и незабываемым.
Сам концерт начнется в 20.00 по екатеринбургскому времени (это 18.00 по мск), он будет акустическим и будет транслироваться в социальной сети ВКонтакте. Кроме концерта, будет ещё и праздничный стрим и другие активности. Все подробности о том, как попасть на шоу онлайн на официальной странице группы.
Сообщается, что донатеры получат доступ к эксклюзивному контенту и смогут взаимодействовать с артистами во время трансляции, что сделает этот вечер особенным и незабываемым.
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