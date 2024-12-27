18-летний шахматист из Нижнего Тагила стал чемпионом мира по рапиду

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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18-летний гроссмейстер из Нижнего Тагила Володар Мурзин завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам (рапиду). Соревнование завершилось в Нью-Йорке, где российские шахматисты впервые в истории заняли весь пьедестал почёта.Как сообщает Федерация шахмат России, Мурзин набрал 10 очков из 13 возможных, не проиграв ни одной партии. Второе место занял Александр Грищук с 9,5 очками. Столько же набрал и Ян Непомнящий, который замкнул тройку лидеров.Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отметил высокий уровень игры участников: «Володар Мурзин, Александр Грищук и Ян Непомнящий показали феноменальный результат. Новый чемпион мира по рапиду в свои 18 лет продемонстрировал зрелую и уверенную игру, заслуженно став победителем. Опытные Грищук и Непомнящий вновь подтвердили свой высокий класс».