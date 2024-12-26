Почти 60% уральцев участвовали в решение вопросов благоустройства

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В 2024 году в обсуждениях и голосованиях в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие почти 60% уральцев — на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Информационный портал Свердловской области.По итогам года Свердловская область стала победителем I Всероссийской национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды за вовлечение граждан. Как рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, только в голосовании по выбору территорий для благоустройства приняли участие более миллиона жителей.Как сообщает Информационный портал, с 2017 по 2024 год в области благоустроили 3216 территорий, включая общественные пространства и дворы. Завершены работы на 26 крупных объектах — победителях Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений. Кроме того, за счёт местных бюджетов и иных источников обновили 1630 дворов и 804 общественные территории.В 2025 году планируется благоустроить ещё 38 объектов, включая 34 общественные и 4 дворовые территории. На это выделено порядка 1,2 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.