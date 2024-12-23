В последний день года в Екатеринбургском зоопарке поздравляют мини-бегемотиху

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбургском зоопарке сегодня двойной праздник. Сотрудники его отмечают не только Новый год, но и тринадцатый день рождения одной из постоялицы — карликового бегемота Евы. Сегодня 31 декабря все будут встречать Новый 2025 год.Как вспоминают в зоопарке, на Урал Ева приехала в 2013 из Эдинбурга. И сразу же стала всеобщей любимицей — и у посетителей, и у сотрудников зоопарка. Сама же карликовая бегемотиха любит купаться в бассейне и вкусно покушать. Ради еды она с готовностью меняет ночной режим жизни, более свойственный её сородичам, на дневной, и с удовольствием уплетает сено, ивовые веники, тыква, кабачок, морковь, лук порей, салат, яблоки, груши. Но больше всего ей по вкусу арбузы и дыни.Иногда посетители Центрального павильона зоопарка уходят разочарованными, так и не увидев Еву. Работники зоопарка советуют внимательней всматриваться в пространство под ковриком в бассейне. Оказывается, стеснительная бегемотиха чаще всего прячется под него.В связи с санитарным днём, сегодня навестить Еву было невозможно. Но уже завтра зоопарк снова откроет ворота для посетителей. Правда, работать будет в сокращённом режиме — с 12 часов дня и до 8 часов вечера.