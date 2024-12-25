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Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ближайшие дни, в том числе в новогоднюю ночь, в Свердловской области ожидается небольшой снег. Вместе с тем синоптики прогнозируют ветер до 14 метров в секунду.
Сегодня, 30 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём -9...-4°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, днём -7...-5°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 31 декабря, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег. Ночью -12...-7°C, днём -7...-2°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -9...-7°C, днём -4...-2°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В среду, 1 января, в области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём снег, местами сильный. Ночью -10...-5°C, на крайнем севере до -15°C. Днём -8...-3°C. Ветер 4-9 м/сек, вечером порывы до 14 м/сек.
В уральской столице ночью небольшой, днём умеренный снег. Ночь. -7...-5°C, днём -5...-3°C. Ветер 4-9 м/сек, вечером порывы до 13 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 30 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём -9...-4°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, днём -7...-5°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 31 декабря, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег. Ночью -12...-7°C, днём -7...-2°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ночью -9...-7°C, днём -4...-2°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В среду, 1 января, в области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём снег, местами сильный. Ночью -10...-5°C, на крайнем севере до -15°C. Днём -8...-3°C. Ветер 4-9 м/сек, вечером порывы до 14 м/сек.
В уральской столице ночью небольшой, днём умеренный снег. Ночь. -7...-5°C, днём -5...-3°C. Ветер 4-9 м/сек, вечером порывы до 13 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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