Екатеринбург вошёл в топ-5 городов по росту спроса на аниматоров

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбург занял пятое место в рейтинге городов России с наибольшим спросом на аниматоров. Об этом сообщают аналитики Авито Работы.Число вакансий в столице Урала увеличилось на 14%. При этом самый растущий спрос зафиксирован в Уфе – там динамика составила аж 80%.Следующими городами в рейтинге стали Санкт-Петербург, Москва и Краснодар.Самые высокие гонорары при этом, конечно, в Москве. Средняя предполагаемая зарплата при гибком графике у аниматоров составила 95 641 р.