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Екатеринбург вошёл в топ-5 городов по росту спроса на аниматоров
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбург занял пятое место в рейтинге городов России с наибольшим спросом на аниматоров. Об этом сообщают аналитики Авито Работы.
Число вакансий в столице Урала увеличилось на 14%. При этом самый растущий спрос зафиксирован в Уфе – там динамика составила аж 80%.
Следующими городами в рейтинге стали Санкт-Петербург, Москва и Краснодар.
Самые высокие гонорары при этом, конечно, в Москве. Средняя предполагаемая зарплата при гибком графике у аниматоров составила 95 641 р.
Число вакансий в столице Урала увеличилось на 14%. При этом самый растущий спрос зафиксирован в Уфе – там динамика составила аж 80%.
Следующими городами в рейтинге стали Санкт-Петербург, Москва и Краснодар.
Самые высокие гонорары при этом, конечно, в Москве. Средняя предполагаемая зарплата при гибком графике у аниматоров составила 95 641 р.
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