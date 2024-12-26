В первый день нового года сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки пассажирских автобусов в Екатеринбурге

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Первого января в Екатеринбурге проводят рейд по проверке пассажирских перевозок. Сотрудники Госавтоинспекции уже успели выявить нарушения ПДД у водителя «межгорода», маршрут которого следует из Екатеринбурга в Березовский и наоборот.«46-летний водитель житель г. Березовский управлял автобусом с нарушением требований к использованию тахографа. Водительский стаж управления транспортными средствами 19 лет, категории "D" - 8 лет, к административной ответственности не привлекался. За данное нарушение водитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ, также в отношении перевозчика, будет возбуждено административное расследование», – указано в сообщении екатеринбургской ГИБДД в телеграм-канале.