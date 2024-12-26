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Уральский врач-гастроэнтеролог поделилась советами по подготовке новогоднего стола
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Врач-гастроэнтеролог Эльза Мезенцева из 14-й городской клинической больницы Екатеринбурга рассказала, каким должен быть новогодний стол, чтобы после праздника не почувствовать себя плохо.
Её рекомендации опубликовали на сайте свердловского ДИПа.
Первое, что советует уральский гастроэнтеролог, – отказаться от калорийных соусов. Майонез она предлагает заменить качественным растительным маслом, соевым или фасолевым соусом, сметаной или лимонным соком с добавлением свежей зелени.
Второе – не сочетать жирную пищу с алкоголем, так как этот «дуэт» создает дополнительную нагрузку на печень, а также провоцирует развитие панкреатита.
При выборе мяса врач рекомендует готовить запечённую говядину, нежирную свинину, индейку или утку. Эльза Мезенцева отмечает, что томление мяса в собственном соку делает его не тяжёлым для переваривания. А в качестве гарнира к мясу она советует овощи вместо макарон или крупы.
Третье – салаты, заправленные майонезом, хранить при комнатной температуре не более трёх часов. Поэтому оливье, селёдку под шубой и другие традиционные для новогоднего стола продукты она советует готовить в небольшом объёме. Мясо, по заверению специалиста, также должно храниться приготовленным не более трёх часов. В холодильнике праздничные блюда могут оставаться не более суток.
Четвёртое – заменить сладости на фрукты. При этом гастроэнтеролог рекомендует не совмещать фрукты с молочными продуктами, чтобы после трапезы избежать неприятного ощущения в животе.
Её рекомендации опубликовали на сайте свердловского ДИПа.
Первое, что советует уральский гастроэнтеролог, – отказаться от калорийных соусов. Майонез она предлагает заменить качественным растительным маслом, соевым или фасолевым соусом, сметаной или лимонным соком с добавлением свежей зелени.
Второе – не сочетать жирную пищу с алкоголем, так как этот «дуэт» создает дополнительную нагрузку на печень, а также провоцирует развитие панкреатита.
При выборе мяса врач рекомендует готовить запечённую говядину, нежирную свинину, индейку или утку. Эльза Мезенцева отмечает, что томление мяса в собственном соку делает его не тяжёлым для переваривания. А в качестве гарнира к мясу она советует овощи вместо макарон или крупы.
Третье – салаты, заправленные майонезом, хранить при комнатной температуре не более трёх часов. Поэтому оливье, селёдку под шубой и другие традиционные для новогоднего стола продукты она советует готовить в небольшом объёме. Мясо, по заверению специалиста, также должно храниться приготовленным не более трёх часов. В холодильнике праздничные блюда могут оставаться не более суток.
Четвёртое – заменить сладости на фрукты. При этом гастроэнтеролог рекомендует не совмещать фрукты с молочными продуктами, чтобы после трапезы избежать неприятного ощущения в животе.
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