Екатеринбургские экскурсоводы поздравили горожан с наступающим

«Год 2025-й станет годом подготовки к юбилейному 2026-му, когда мы отметим сорокалетие легендарного Свердловского рок-клуба. Ожидается огромное количество самых ярких событий, ну а первое из них — пешая экскурсия. Пятого января приглашаю всех на рок-маршрут «Рок-острова Екатеринбурга»», — к примеру говорит в видеоролике журналистка и экскурсовод Светлана Толмачёва, специализирующаяся на рок-истории уральской столицы.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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