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Екатеринбургские экскурсоводы поздравили горожан с наступающим
Фото: телегам-канал «ЕКБгуляем»
Известные экскурсоводы Екатеринбурга записали серию видеообращений к согражданам с новогодними поздравлениями. Эти «кружки» они выложили в своём «профессиональном» телегам-канале «ЕКБгуляем».
Сейчас на телеграм-канале «ЕКБгуляем» восемь таких «экскурсоводских» видеопоздравлений. Они начали появляться вчера, 30 декабря, а последнее (пока что) видео появилось там сегодня. Среди поздравляющих — Татьяна Мосунова, Артём Беркович, Светлана Толмачёва. Помимо поздравлений и пожеланий на будущее они, разумеется, делятся и планами на 2025 год.
Помимо поздравлений от экскурсоводов в телеграм-канале «ЕКБгуляем» можно найти в последние дни уходящего года ряд викторин-опросов по его итогам и информацию о событиях, запланированных в Екатеринбурге на новогодние праздники.
Сейчас на телеграм-канале «ЕКБгуляем» восемь таких «экскурсоводских» видеопоздравлений. Они начали появляться вчера, 30 декабря, а последнее (пока что) видео появилось там сегодня. Среди поздравляющих — Татьяна Мосунова, Артём Беркович, Светлана Толмачёва. Помимо поздравлений и пожеланий на будущее они, разумеется, делятся и планами на 2025 год.
«Год 2025-й станет годом подготовки к юбилейному 2026-му, когда мы отметим сорокалетие легендарного Свердловского рок-клуба. Ожидается огромное количество самых ярких событий, ну а первое из них — пешая экскурсия. Пятого января приглашаю всех на рок-маршрут «Рок-острова Екатеринбурга»», — к примеру говорит в видеоролике журналистка и экскурсовод Светлана Толмачёва, специализирующаяся на рок-истории уральской столицы.
Помимо поздравлений от экскурсоводов в телеграм-канале «ЕКБгуляем» можно найти в последние дни уходящего года ряд викторин-опросов по его итогам и информацию о событиях, запланированных в Екатеринбурге на новогодние праздники.
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