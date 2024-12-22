Последний понедельник года для свердловских пожарных выдался относительно спокойным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Минувшие сутки, если судить по сводкам Министерства чрезвычайных ситуаций, выдался в Свердловской области относительно спокойным в плане пожаров. В понедельник случилось их всего шесть, только один из которых — в жилом секторе.Единственный вчерашний пожар в жилом доме произошёл на территории Артемовского городского округа. Там загорелась квартира на втором этаже двухэтажки. И хоть площадь пожара была не слишком большой — 25 квадратных метров — приехавшие на вызов пожарные встретили ряд трудностей, которые усложнили их работу. Так, в горящем доме оказались отрезаны от выхода три жильца и их пришлось эвакуировать при помощи спасательных устройств. В итоге на ликвидацию возгорания ушло чуть больше часа.Причина возникновения пожара в данном случае ещё устанавливается. А вот причины пожаров в Екатеринбургской заброшке на улице Бисертской и в Нижнем Тагиле на улице Верхнее Черепаново, где тоже горело неэксплуатируемое здание, уже известны. В обоих случаях вспыхнуло из-за того, что люди неосторожно обращались с источниками открытого огня.