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В Нижнем Тагиле двух подростков подозревают в поджогах
Кадры из видео: «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле на камеры видеонаблюдения попал момент поджога квартиры в доме на Шевченко, 7. Жильцы дома подозревают, что поджог могли совершить дети или подростки.
На кадрах, которые опубликовали в «Инцидент Нижний Тагил» видно, как два молодых человека, возможно, подростка, останавливаются напротив одного из окон, после чего один, предположительно, остаётся возле дороги, чтобы снять поджог на телефон, в то время как второй вместе с канистрой подходит к окну и выплескивает в него неизвестную жидкость. Затем второй молодой человек поджигает окно, и парни вместе убегают с места преступления.
В полиции деятельность пироманов ещё не комментировали.
На кадрах, которые опубликовали в «Инцидент Нижний Тагил» видно, как два молодых человека, возможно, подростка, останавливаются напротив одного из окон, после чего один, предположительно, остаётся возле дороги, чтобы снять поджог на телефон, в то время как второй вместе с канистрой подходит к окну и выплескивает в него неизвестную жидкость. Затем второй молодой человек поджигает окно, и парни вместе убегают с места преступления.
«Замечу, что неадекватные молодые люди и ранее неоднократно уже поджигали окна квартир на первом этаже. В результате этих набегов только в нашем доме пострадало две квартиры»,
– пишут жильцы.
В полиции деятельность пироманов ещё не комментировали.
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