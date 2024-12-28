Возрастное ограничение 18+
Ездить в общественном электротранспорте в Екатеринбурге первого января можно бесплатно
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня продолжается действие новогоднего подарка екатеринбургской мэрии горожанам – проезд в общественном транспорте бесплатный, как и вчера. Исключением являются автобусы.
Напомним, об акции заявляли ещё несколько недель назад.
Кроме того, парковка на платных городских местах также бесплатна. При этом действие акции с парковкой – до восьмого января 2025 года.
Напомним, об акции заявляли ещё несколько недель назад.
Кроме того, парковка на платных городских местах также бесплатна. При этом действие акции с парковкой – до восьмого января 2025 года.
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