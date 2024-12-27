Территорию Сысертского лесничества почистили от мусора

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства на территории Сысертского лесничества. В рамках надзорных мероприятий был выявлен факт захламления одного из лесных участков твёрдыми бытовыми отходами.Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. В документе содержалось требование обязать арендатора участка ликвидировать обнаруженное захламление. Суд полностью удовлетворил исковые требования, возложив ответственность за очистку лесного участка на арендатора.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в настоящее время решение суда исполнено. Несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов была ликвидирована, а участок лесного фонда приведён в надлежащее состояние.