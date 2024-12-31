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Музей истории Екатеринбурга подвёл итоги уходящего года
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Часто об итогах года говорят в начале следующего. Но Музей истории Екатеринбурга успел отчитаться о проделанной в 2024 году работе в последние его дни.
По информации Музея истории Екатеринбурга, в почти ушедшем году было проведено свыше двух тысяч различных мероприятий культурного, исторического и общественного содержания. Было открыто более 50 выставок. Фонды музея пополнились на полторы тысячи предметов, отражающих историю уральской столицы. Происходило это не только в основном здании музея на улице Карла Либкнехта. При подведении итогов года учитывались мероприятия на всех площадках МИЕ. А это ещё: фотографический музей «Дом Метенкова», водонапорная башня на Плотинке, креативный кластер «Л52» и Дом Маклецкого.
Разумеется, подводя годовые итоги, сотрудники музея немного рассказали о планах на год грядущий. Он станет для музея юбилейным, уже 85-м. И разумеется, такой солидный возраст отметят множеством ярких мероприятий.
Пока же Музей встречает Новый год вместе с горожанами. И, в отличие от многих организаций, вернётся к активной работе уже в первых числах января.
По информации Музея истории Екатеринбурга, в почти ушедшем году было проведено свыше двух тысяч различных мероприятий культурного, исторического и общественного содержания. Было открыто более 50 выставок. Фонды музея пополнились на полторы тысячи предметов, отражающих историю уральской столицы. Происходило это не только в основном здании музея на улице Карла Либкнехта. При подведении итогов года учитывались мероприятия на всех площадках МИЕ. А это ещё: фотографический музей «Дом Метенкова», водонапорная башня на Плотинке, креативный кластер «Л52» и Дом Маклецкого.
Разумеется, подводя годовые итоги, сотрудники музея немного рассказали о планах на год грядущий. Он станет для музея юбилейным, уже 85-м. И разумеется, такой солидный возраст отметят множеством ярких мероприятий.
Пока же Музей встречает Новый год вместе с горожанами. И, в отличие от многих организаций, вернётся к активной работе уже в первых числах января.
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