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Музей истории Екатеринбурга подвёл итоги уходящего года

12.55 Вторник, 31 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Часто об итогах года говорят в начале следующего. Но Музей истории Екатеринбурга успел отчитаться о проделанной в 2024 году работе в последние его дни.

По информации Музея истории Екатеринбурга, в почти ушедшем году было проведено свыше двух тысяч различных мероприятий культурного, исторического и общественного содержания. Было открыто более 50 выставок. Фонды музея пополнились на полторы тысячи предметов, отражающих историю уральской столицы. Происходило это не только в основном здании музея на улице Карла Либкнехта. При подведении итогов года учитывались мероприятия на всех площадках МИЕ. А это ещё: фотографический музей «Дом Метенкова», водонапорная башня на Плотинке, креативный кластер «Л52» и Дом Маклецкого.

Разумеется, подводя годовые итоги, сотрудники музея немного рассказали о планах на год грядущий. Он станет для музея юбилейным, уже 85-м. И разумеется, такой солидный возраст отметят множеством ярких мероприятий.

Пока же Музей встречает Новый год вместе с горожанами. И, в отличие от многих организаций, вернётся к активной работе уже в первых числах января.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:20 СМИ сообщают о выявлении более 40 незаконных киосков с салютами в Екатеринбурге
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09:54 В Нижнем Тагиле двух подростков подозревают в поджогах
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17:04 18-летний шахматист из Нижнего Тагила стал чемпионом мира по рапиду
16:41 Почти 60% уральцев участвовали в решение вопросов благоустройства
16:05 Прокуратура вынесла предостережение лидеру духовного управления мусульман Свердловской области
15:38 В Нижнем Тагиле осудили женщину за смертельное избиение мужа
13:25 В Свердловской области сотрудники ДПС остановили пьяного водителя с помощью табельного оружия
13:04 В Екатеринбурге осудили 18 участников преступного сообщества, занимавшегося вымогательством и вовлечением в проституцию
12:11 В Екатеринбурге отменили плату за парковки на новогодние каникулы
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