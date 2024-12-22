Екатеринбуржцы тестируют новое месторасположение главной ёлки города

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Как ВВ уже неоднократно писали, главная ёлка Екатеринбурга переехала в этом году на новой место. С центральной площади её сместил большой каток, а традиционные ледовый городок с аттракционами обустроили на Плотинке.Главный ледовый городок горожане и приезжие посещают весь день, любуясь на «Новогоднюю сказку Снеговиков» (так обозначена тема городка в этот раз), но основные мероприятия намечены, конечно, на вечерние часы и даже на ночь. Обещаны интерактивная развлекательная программа, которую проведут Дед Мороз со Снегурочкой, живое выступление вокального коллектива «ИграсLove» и зимние забавы.Планируется, что работать городок будет всю ночь, в отличие от остальных дней новогодних праздников, когда его будут закрывать в полночь для посещений. Круглосуточно, помимо сегодняшнего перехода между старым и новым годом, он поработает ещё с 6 на 7 января, то есть в Рождественскую ночь.Меж тем, активно работают и «неглавные», районные ледовые городки во всех административных частях Екатеринбурга. Так, в Академическом районе ёлка и аттракционы установлены в Преображенском парке. А основная ёлка Орджоникидзевского района в этом году установлена на Эльмаше, на площади одноименно дворца культуры, а не на площади Уралмаша, как это бывало в прошлые годы.