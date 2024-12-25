Нетрезвый ум стал причиной ДТП под Нижним Тагилом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ещё одна авария с участием нетрезвого водителя произошла на свердловской трассе. В ночь на 29 декабря под Нижнем Тагиле, на пути к Нижней Салде, столкнулись Skoda Fabia и Toyota Vista.Как сообщили в областном УГИБДД, 38-летняя мадам на Skoda, ехавшая в Нижнюю Салду, в силу помутнённого алкоголем ума выехала на встречную полосу, где ехал 22-летний молодой человек на Toyota. От удара обе машины выкинуло с проезжей части.Сама виновница аварии отделалась несерьёзными травмами, с которыми её после освидетельствования, показавшего 0,690 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, отпустили лечиться домой. А вот 20-летнему пассажиру Toyota потребовалась госпитализация – его с места ДТП увезли в больницу.