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Нетрезвый ум стал причиной ДТП под Нижним Тагилом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ещё одна авария с участием нетрезвого водителя произошла на свердловской трассе. В ночь на 29 декабря под Нижнем Тагиле, на пути к Нижней Салде, столкнулись Skoda Fabia и Toyota Vista.
Как сообщили в областном УГИБДД, 38-летняя мадам на Skoda, ехавшая в Нижнюю Салду, в силу помутнённого алкоголем ума выехала на встречную полосу, где ехал 22-летний молодой человек на Toyota. От удара обе машины выкинуло с проезжей части.
Сама виновница аварии отделалась несерьёзными травмами, с которыми её после освидетельствования, показавшего 0,690 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, отпустили лечиться домой. А вот 20-летнему пассажиру Toyota потребовалась госпитализация – его с места ДТП увезли в больницу.
Как сообщили в областном УГИБДД, 38-летняя мадам на Skoda, ехавшая в Нижнюю Салду, в силу помутнённого алкоголем ума выехала на встречную полосу, где ехал 22-летний молодой человек на Toyota. От удара обе машины выкинуло с проезжей части.
Сама виновница аварии отделалась несерьёзными травмами, с которыми её после освидетельствования, показавшего 0,690 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, отпустили лечиться домой. А вот 20-летнему пассажиру Toyota потребовалась госпитализация – его с места ДТП увезли в больницу.
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