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В Сухом Логу четырёх сирот по требованию прокуратуры обеспечили жильём

16.07 Понедельник, 30 декабря 2024
Фото: прокуратура Свердловской области
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В Сухом Логу после прокурорской проверки выяснилось, что четверо сирот не было обеспеченно положенным им жильём. В связи с этим прокуратурой к свердловскому министерству строительства был подан иск.

Прокурор требовал обеспечить детей-сирот жильём, и суд пошёл ему на встречу.

«В настоящее время благодаря вмешательству надзорного ведомства четырём сиротам вручены ключи от благоустроенных квартир в многоквартирном доме»,

рассказали в ведомстве.


Там также отметили, что прокуратура контролировала строительство дома, в который в итоге заселили сирот, до его ввода в эксплуатацию.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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