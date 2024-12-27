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В Сухом Логу четырёх сирот по требованию прокуратуры обеспечили жильём
Фото: прокуратура Свердловской области
В Сухом Логу после прокурорской проверки выяснилось, что четверо сирот не было обеспеченно положенным им жильём. В связи с этим прокуратурой к свердловскому министерству строительства был подан иск.
Прокурор требовал обеспечить детей-сирот жильём, и суд пошёл ему на встречу.
Там также отметили, что прокуратура контролировала строительство дома, в который в итоге заселили сирот, до его ввода в эксплуатацию.
Прокурор требовал обеспечить детей-сирот жильём, и суд пошёл ему на встречу.
«В настоящее время благодаря вмешательству надзорного ведомства четырём сиротам вручены ключи от благоустроенных квартир в многоквартирном доме»,
– рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что прокуратура контролировала строительство дома, в который в итоге заселили сирот, до его ввода в эксплуатацию.
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