В Сухом Логу четырёх сирот по требованию прокуратуры обеспечили жильём





рассказали в ведомстве. «В настоящее время благодаря вмешательству надзорного ведомства четырём сиротам вручены ключи от благоустроенных квартир в многоквартирном доме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Сухом Логу после прокурорской проверки выяснилось, что четверо сирот не было обеспеченно положенным им жильём. В связи с этим прокуратурой к свердловскому министерству строительства был подан иск.Прокурор требовал обеспечить детей-сирот жильём, и суд пошёл ему на встречу.Там также отметили, что прокуратура контролировала строительство дома, в который в итоге заселили сирот, до его ввода в эксплуатацию.