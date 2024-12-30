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Сто одёжек уральцам в новогоднюю ночь надевать не обязательно

17.24 Вторник, 31 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Зима в этом году никак не хотела начаться, а декабрь удивлял не по-уральски тёплой погодой. Переход в январь (и в следующий год) будет примерно таким же.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в новогоднюю ночь не опустится ниже 7-8 градусов мороза. По крайней мере, в Екатеринбурге. В некоторых частях Свердловской области ночной морозец может оказаться чуть покрепче, но нигде не будет настолько холодно, чтобы кутаться в шубы.

Вся первая неделя нового, 2025 года тоже обещает быть тёплой. А вот со второй начнётся похолодание. Уже к 10 января воздух по ночам будет остывать до -15 градусов по Цельсию. Затем должна снова установиться неделя относительно тёплой погоды. Настоящие уральские морозы не ожидаются в области раньше 19 января.

Что касается осадков, то завтра, 1 января, в Екатеринбурге ожидается снег и довольно сильный. Снег, иногда — мокрый, ― будет окутывать уральскую столицу и другие города области всю неделю.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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10:23 Житель Каменска-Уральского поплатился за организацию подпольного казино
17:06 Уральский врач-гастроэнтеролог поделилась советами по подготовке новогоднего стола
16:07 В Сухом Логу четырёх сирот по требованию прокуратуры обеспечили жильём
15:26 В екатеринбургской гостинице «Большой Урал» провели пожарные учения
14:20 СМИ сообщают о выявлении более 40 незаконных киосков с салютами в Екатеринбурге
12:11 Шесть человек пострадали при пожарах за прошедшие сутки в Свердловской области
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09:54 В Нижнем Тагиле двух подростков подозревают в поджогах
17:32 В Екатеринбурге закрыли заправку из-за нарушений пожарной безопасности
17:04 18-летний шахматист из Нижнего Тагила стал чемпионом мира по рапиду
16:41 Почти 60% уральцев участвовали в решение вопросов благоустройства
16:05 Прокуратура вынесла предостережение лидеру духовного управления мусульман Свердловской области
15:38 В Нижнем Тагиле осудили женщину за смертельное избиение мужа
13:25 В Свердловской области сотрудники ДПС остановили пьяного водителя с помощью табельного оружия
13:04 В Екатеринбурге осудили 18 участников преступного сообщества, занимавшегося вымогательством и вовлечением в проституцию
12:11 В Екатеринбурге отменили плату за парковки на новогодние каникулы
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