Сто одёжек уральцам в новогоднюю ночь надевать не обязательно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Зима в этом году никак не хотела начаться, а декабрь удивлял не по-уральски тёплой погодой. Переход в январь (и в следующий год) будет примерно таким же.Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в новогоднюю ночь не опустится ниже 7-8 градусов мороза. По крайней мере, в Екатеринбурге. В некоторых частях Свердловской области ночной морозец может оказаться чуть покрепче, но нигде не будет настолько холодно, чтобы кутаться в шубы.Вся первая неделя нового, 2025 года тоже обещает быть тёплой. А вот со второй начнётся похолодание. Уже к 10 января воздух по ночам будет остывать до -15 градусов по Цельсию. Затем должна снова установиться неделя относительно тёплой погоды. Настоящие уральские морозы не ожидаются в области раньше 19 января.Что касается осадков, то завтра, 1 января, в Екатеринбурге ожидается снег и довольно сильный. Снег, иногда — мокрый, ― будет окутывать уральскую столицу и другие города области всю неделю.