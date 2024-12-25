Житель Каменска-Уральского поплатился за организацию подпольного казино

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Незаконный способ обогатиться выбрал жить Каменска-Уральского. Он организовал в родном городе подпольное казино, арендовав для этого нежилое помещение.Арендованное пространство мужчина оборудовал для азартной игры в покер, а для конспирации разработал целую систему прохода для желающих поиграть в картишки на деньги. Для работы заведения были приобретены игральные карты, кости, фишки. Держатель казино лично выполнял обязанности крупье: принимал от игроков деньги, выдавал фишки, организовывал выплаты выигрышей. Посетителей он привлекал через мессенджеры, поддерживая связь в узком кругу.Незаконное казино функционировало почти год — с декабря 2022 по октябрь 2023 года, пока бдительные граждане не обратились в полицию, что привело к расследованию и возбуждению уголовного дела за незаконные организацию и проведение азартных игр.Ещё до начала суда предприимчивый уралец признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке, без проведения полноценного судебного разбирательства. Синарский районный суд города Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство обвиняемого. В итоге он был признан виновным и приговорен к обязательным работам на срок 200 часов. Все предметы и оборудование, использовавшиеся для проведения азартных игр, были изъяты, — сообщает Свердловский областной суд.