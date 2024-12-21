В екатеринбургской гостинице «Большой Урал» провели пожарные учения





– рассказали спасатели. «По сценарию, из-за короткого замыкания возник пожар на первом этаже. Эвакуация прошла успешно, но два человека не смогли покинуть здание. Прибывшие огнеборцы спасли пострадавших и ликвидировали огонь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В гостинце «Большой Урал» прошли пожарные учения. Специалисты МЧС отработали сценарий по эвакуации людей и тушению пожара на первом этаже.Как отмечают в ведомстве, такие тренировки позволяют пожарным отработать слаженность действий и познакомиться с особенностями объекта.