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В екатеринбургской гостинице «Большой Урал» провели пожарные учения
Фото: МЧС Свердловской области
В гостинце «Большой Урал» прошли пожарные учения. Специалисты МЧС отработали сценарий по эвакуации людей и тушению пожара на первом этаже.
Как отмечают в ведомстве, такие тренировки позволяют пожарным отработать слаженность действий и познакомиться с особенностями объекта.
«По сценарию, из-за короткого замыкания возник пожар на первом этаже. Эвакуация прошла успешно, но два человека не смогли покинуть здание. Прибывшие огнеборцы спасли пострадавших и ликвидировали огонь»,
– рассказали спасатели.
Как отмечают в ведомстве, такие тренировки позволяют пожарным отработать слаженность действий и познакомиться с особенностями объекта.
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