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В Екатеринбурге закрыли заправку из-за нарушений пожарной безопасности
Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области
Судебные приставы приостановили работу автозаправочной станции на улице Шефской, 115 в Екатеринбурге. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности, выявленные надзорными органами.
Согласно данным ГУФССП России по Свердловской области, Орджоникидзевский районный суд признал организацию виновной в нарушении ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ (повторное нарушение требований пожарной безопасности). В числе выявленных проблем — отсутствие систем противопожарной защиты, источников наружного противопожарного водоснабжения и приборов контроля заземления автоцистерн, что может создавать угрозу для безопасности людей и объектов.
Суд назначил административное наказание в виде приостановления работы заправки на 15 суток. Исполнение решения суда взяли на себя судебные приставы Орджоникидзевского районного отделения. В ходе исполнения руководителя организации предупредили о строгой ответственности за незаконное возобновление деятельности.
Автозаправка будет закрыта в течение назначенного срока, пока руководство не устранит все выявленные нарушения.
Согласно данным ГУФССП России по Свердловской области, Орджоникидзевский районный суд признал организацию виновной в нарушении ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ (повторное нарушение требований пожарной безопасности). В числе выявленных проблем — отсутствие систем противопожарной защиты, источников наружного противопожарного водоснабжения и приборов контроля заземления автоцистерн, что может создавать угрозу для безопасности людей и объектов.
Суд назначил административное наказание в виде приостановления работы заправки на 15 суток. Исполнение решения суда взяли на себя судебные приставы Орджоникидзевского районного отделения. В ходе исполнения руководителя организации предупредили о строгой ответственности за незаконное возобновление деятельности.
Автозаправка будет закрыта в течение назначенного срока, пока руководство не устранит все выявленные нарушения.
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