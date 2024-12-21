В Екатеринбурге закрыли заправку из-за нарушений пожарной безопасности

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Судебные приставы приостановили работу автозаправочной станции на улице Шефской, 115 в Екатеринбурге. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности, выявленные надзорными органами.Согласно данным ГУФССП России по Свердловской области, Орджоникидзевский районный суд признал организацию виновной в нарушении ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ (повторное нарушение требований пожарной безопасности). В числе выявленных проблем — отсутствие систем противопожарной защиты, источников наружного противопожарного водоснабжения и приборов контроля заземления автоцистерн, что может создавать угрозу для безопасности людей и объектов.Суд назначил административное наказание в виде приостановления работы заправки на 15 суток. Исполнение решения суда взяли на себя судебные приставы Орджоникидзевского районного отделения. В ходе исполнения руководителя организации предупредили о строгой ответственности за незаконное возобновление деятельности.Автозаправка будет закрыта в течение назначенного срока, пока руководство не устранит все выявленные нарушения.