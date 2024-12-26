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На территории стадиона «Калининец» травмировался ребёнок
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга сильно травмировался несовершеннолетний мальчик. Об этом сообщает телеграм-канал «Эльмаш Екатеринбург» со ссылкой на подписчиков.
Согласно сообщению очевидцев произошедшего, сегодня, 31 декабря, в дневное время ребёнок катался на снегокате на территории спортивного комплекса «Калининец». Для этого он выбрал место, не предназначенное для подобных видов развлечений. Как результат — не сумев затормозить или свернуть, ребёнок на большой скорости врезался в сосну.
Пострадавшего отвели в здание лыжной базы. Там мальчику оказали первую медицинскую помощь. На беглый взгляд у него сильный отёк на лице и болевой шок. Наверняка мальчику придётся пройти ряд процедур, чтобы проверить, не ли у него сотрясения мозга или других серьёзных последствий удара о дерево.
Согласно сообщению очевидцев произошедшего, сегодня, 31 декабря, в дневное время ребёнок катался на снегокате на территории спортивного комплекса «Калининец». Для этого он выбрал место, не предназначенное для подобных видов развлечений. Как результат — не сумев затормозить или свернуть, ребёнок на большой скорости врезался в сосну.
Пострадавшего отвели в здание лыжной базы. Там мальчику оказали первую медицинскую помощь. На беглый взгляд у него сильный отёк на лице и болевой шок. Наверняка мальчику придётся пройти ряд процедур, чтобы проверить, не ли у него сотрясения мозга или других серьёзных последствий удара о дерево.
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