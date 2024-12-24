В новогоднюю ночь в Екатеринбурге родились семь малышей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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С боя курантов до шести утра в екатеринбургских роддомах появились на свет семь малышей. А первым младенцем стала девочка – она родилась в 00.21 в акушерском стационаре №1 Екатеринбургского перинатальногоцентра.«Для сотрудников перинатального центра роды "под бой курантов" — привычная составляющая работы. Пока все встречают Новый год — один из самых волшебных праздников, когда всё замирает в ожидании прихода нового жизненного цикла, — в медицинских учреждениях чудо рождения является основной миссией специалистов системы здравоохранения», — цитирует телеграм-канал департамента информационной политики Свердловской области заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Областной детской клинической больницы Дмитрия Осипчука.Сообщается, что для всех новорожденных подготовлены полезные новогодние подарки, которые будут вручены родителям при выписке.