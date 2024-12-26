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СМИ сообщают о ликвидации более 40 незаконных киосков с фейерверками в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за минувшие сутки обнаружили более 40 нелегальных киосков, в которых продаётся пиротехника.
По данным 66.ru, часть из их «снесли» ещё вчера, но уже сегодня некоторые из них вернулись на прежние места. Сами представители ларьков с пиротехникой считают действия городским властей незаконными и сообщают, что уже подали жалобу в прокуратуру.
Один из владельцев киосков пиротехники отметил, что в Уфе и Самаре, с его же слов, до сих пор торгуют с лотков. Он считает несправедливой борьбу с ларьками в уральской столице.
По данным 66.ru, часть из их «снесли» ещё вчера, но уже сегодня некоторые из них вернулись на прежние места. Сами представители ларьков с пиротехникой считают действия городским властей незаконными и сообщают, что уже подали жалобу в прокуратуру.
Один из владельцев киосков пиротехники отметил, что в Уфе и Самаре, с его же слов, до сих пор торгуют с лотков. Он считает несправедливой борьбу с ларьками в уральской столице.
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